La Costa dei Trabocchi, paradiso naturale nel cuore d’Abruzzo | GALLERY

Oggi il Giro d’Italia parte dalla Costa dei Trabocchi, un paradiso naturale nel cuore dell’Abruzzo lungo la costa del mare Adriatico. Siamo in provincia di Chieti e il nome di questo tratto di litorale deriva proprio dai trabocchi, antichissime strutture a palafitta che si estendono sul mare realizzate dai pescatori nei secoli scorsi.

La Costa dei Trabocchi è molto ambita da ciclisti, cicloamatori e appassionati grazie alle lunghe e caratteristiche piste ciclabili che la rendono fruibile in sicurezza e in un ambiente naturale, libero dallo smog e dall’inquinamento. Per questo l’area è molto ambita anche dagli amanti di ambiente e natura. Spettacolari le immagini nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo.