Covid, esperti: “prevista una nuova pandemia entro il 2025”

L’Organizzazione Mondiale della sanità ha appena dichiarato la fine dello stato di emergenza pandemica, eppure una notizia allarmante arriva dagli USA: nei prossimi due anni torneremo a fronteggiare una nuova pandemia e sarà una variante diversa da Omicron a provocarla. Questa previsione preoccupante è arrivata da alcuni esperti americani che, hanno avvisato che effettivamente ci sarebbe il rischio di un’altra ondata, e dovrebbe arrivare entro il 2025.

Gli esperti hanno emesso quella che potrebbe sembrare una sentenza in un rapporto rilasciato in vista della dichiarazione di fine-pandemia – come ha reso noto il Washington Post. Per gli esperti il rischio di una nuova epidemia entro il 2025 è del 20-40%.

E alle porte dell’estate, mentre la pandemia può definirsi conclusa ufficialmente, c’è chi ancora vuole mantenere alta l’allerta su un virus subdolo facendoci temere che nel giro di un paio di anni possa nuovamente tornare tra noi e provocare un nuovo stato di emergenza a livello mondiale.