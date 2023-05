Covid, è finita! L’OMS dichiara la fine della pandemia

MeteoWeb

Aspettavamo questo momento da oltre 3 anni e finalmente è arrivato: l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato conclusa l’emergenza Covid. Il Comitato tecnico dell’OMS “ha raccomandato la fine dello stato di emergenza ed io ho accettato l’indicazione”, ha detto il direttore generale Tedros Ghrebreyesus. Lo stato di emergenza sanitaria internazionale era stato dichiarato il 30 gennaio 2020. L’OMS ha dunque dichiarato che il Covid non si qualifica più come un’emergenza globale, segnando una fine simbolica alla pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 che ha sconvolto vite ed economie in tutto il mondo e ucciso almeno 7 milioni di persone.