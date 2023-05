Diluvio in Emilia Romagna, la diga di Ridracoli tracima ancora: era stata svuotata nella notte

MeteoWeb

È tornato a tracimare il bacino della diga di Ridracoli, nel Forlivese. Dopo la tracimazione di venerdì scorso, la terza dell’anno, il bacino è stato parzialmente svuotato tra ieri pomeriggio e questa mattina per fare spazio alle piogge. L’intensa perturbazione che sta attraversando la Romagna ha dunque permesso di recuperare in breve tempo gli oltre 600 mila metri cubi scaricati nelle scorse ore. La quarta tracimazione in un anno è un evento del tutto eccezionale visto si è verificato sempre di meno negli ultimi anni a causa della siccità.

La situazione è molto difficile sul fronte maltempo in Emilia Romagna tra esondazioni, frane, allagamenti ed evacuazioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: