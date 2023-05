ExxonMobil e Shell fanno esplodere un paio di miti sulla transizione energetica

MeteoWeb

In alcune storie recenti, le major petrolifere pubbliche ExxonMobil e Shell hanno fatto esplodere un paio dei miti più popolari che sono diventati parte della narrativa generale della “transizione energetica”. Lo riporta un articolo pubblicato su Forbes.

ExxonMobil contesta la teoria degli asset bloccati

In una dichiarazione del 17 maggio presso la Securities and Exchange Commission in risposta alla Glass Lewis Proxy Report Feedback Statement del 2023, ExxonMobil affronta il mito secondo cui il mondo è attualmente sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo tanto pubblicizzato delle “emissioni zero nette entro il 2050″ e di conseguenza, Exxon e altre compagnie petrolifere correrebbero un rischio significativo di incorrere in importanti “obblighi di ritiro degli asset (SRO)” o ciò che viene comunemente definito “asset bloccati”. A questo proposito, ExxonMobil sottolinea che anche i promotori della transizione energetica presso l’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) ammettono che il mondo non è sulla strada per raggiungere l’obiettivo del 2050.

Ecco la parte fondamentale della risposta dell’azienda: “nella loro analisi, Glass Lewis afferma che gli SRO potrebbero rappresentare un rischio finanziario rilevante per l’azienda. Non riusciamo a capire come siano arrivati a questa conclusione. In conformità con GAAP, non incorporiamo nei nostri bilanci quei tipi di rischi che sono così remoti come il percorso “emissioni zero nette” dell’IEA. Glass Lewis apparentemente crede che la probabilità dello scenario emissioni zero dell’IEA sia ben oltre ciò che sostiene l’IEA stessa: che il mondo non è sulla strada delle emissioni zero nette e che questo è uno scenario molto aggressivo”. L’azienda continua affermando la sua convinzione che “è altamente improbabile che la società accetti il degrado del tenore di vita globale necessario per raggiungere in modo permanente uno scenario come le emissioni zero nette dell’IEA”.

Questa è un’indicazione del fatto che pochi dirigenti del settore prendono sul serio la narrativa degli asset bloccati, per il semplice fatto che la comunità globale non è neanche lontanamente in grado di raggiungere l’obiettivo delle emissioni zero nette entro il 2050. E anche se lo fosse, continuerebbe a esistere un robusto livello di domanda globale per i prodotti forniti dalle compagnie petrolifere e del gas naturale, forse a livelli ancora più alti di quelli odierni.

Shell respinge i sostenitori delle rinnovabili ad ogni costo

Il 18 maggio, Bloomberg riportava le osservazioni fatte da Steve Hill, vicepresidente esecutivo di Shell Energy, durante una riunione del 17 maggio. Durante l’incontro, si dice che Hill abbia chiarito ai dipendenti del settore dell’energia rinnovabile di Shell che i loro progetti devono diventare più redditizi o affrontare il defunding e/o il disinvestimento. “Le cose con cui abbiamo avuto meno successo, dobbiamo ridimensionarle o fermarci”, ha detto Hill, citato da Bloomberg.

Bloomberg prosegue citando esempi di progetti di energie rinnovabili non redditizi che la società ha disinvestito negli ultimi mesi e indica che la nuova direzione fa parte di una strategia progettata per creare rendimenti più elevati per gli azionisti e rendere Shell più competitiva con società simili come ExxonMobil. Ingrid Button, capo finanziario per il business delle rinnovabili di Shell, ha aggiunto – secondo quanto riporta Bloomberg – che l’unità per le energie rinnovabili dell’azienda “deve migliorare rispetto ai concorrenti e dimostrare disciplina con le scelte finanziarie”.

Il cambiamento strategico di Shell è simile all’annuncio di febbraio del CEO di BP Bernard Looney, secondo cui la sua azienda dedicherà maggiori investimenti di capitale dagli investimenti meno redditizi nelle energie rinnovabili al suo core business del petrolio e del gas per rendere l’azienda più competitiva. Nel loro insieme, le azioni di queste tre major petrolifere riflettono la crescente volontà del settore di difendersi dalle critiche e parlare positivamente degli innegabili vantaggi che i suoi investimenti e prodotti forniscono al pubblico.

E questa infografica descrive nel migliore dei modi come una vita senza il petrolio non sia così facile come può sembrare. Il 46% del petrolio va a produrre carburante, ma il restante 54% è impiegato per produrre farmaci, cosmetici, plastica, gomma sintetica, prodotti per la pulizia, asfalto e moltissimi altri prodotti che sono parte integrante della nostra quotidianità.