Clima, Bromley: “lotta alla CO2 inutile e dispendiosa, nessuna evidenza scientifica sul riscaldamento globale antropico”

MeteoWeb

“Non ci sono evidenze scientifiche valide sul fatto che i gas serra prodotti dall’uomo causino un “riscaldamento senza precedenti” o cambiamenti climatici globali o riscaldamento globale. Pertanto, non è necessario ridurre la CO 2 prodotta dall’uomo. Anche se noi umani riduciamo le nostre emissioni di CO 2 , non ci sarà alcuna riduzione significativa o misurabile della concentrazione globale di CO 2 e nessun cambiamento significativo della temperatura”. Questo è in sintesi il pensiero espresso da Bud Bromley, dirigente statunitense – ora in pensione – presso quattro società pubbliche nel campo delle scienze biologiche.

Citando Richard Lindzen, Professore Emerito, e Alfred P. Sloan Professore di Meteorologia presso il Massachusetts Institute of Technology, Bromley riporta: “smettetela di trattarlo [il riscaldamento globale/cambiamenti climatici causati dall’uomo] come un degno avversario. Non attribuite ragionevolezza all’altra parte. Non è ragionevole, non è vero, nemmeno plausibile”. Lindzen ha anche detto: “quindi il gioco è fatto. Una congettura non plausibile sostenuta da false evidenze e ripetuta incessantemente è diventata “conoscenza” politicamente corretta e viene utilizzata per promuovere il rovesciamento della civiltà industriale. Quello che lasceremo ai nostri nipoti non è un pianeta danneggiato dal progresso industriale, ma un record di insondabile sciocchezza, così come un paesaggio degradato da parchi eolici arrugginiti e pannelli solari decadenti”.

L’ipotesi scientifica che i gas serra causati dall’uomo, come la CO 2 , causino il riscaldamento globale è “non ragionevole, non vera, nemmeno plausibile“, ribadisce Bromley. Che cita anche le parole di John F. Clauser, Premio Nobel per la fisica nel 2002: “la narrativa popolare sul cambiamento climatico riflette una pericolosa corruzione della scienza che minaccia l’economia mondiale e il benessere di miliardi di persone. La scienza del clima fuorviante si è metastatizzata in una massiccia pseudoscienza giornalistica shock. A sua volta, la pseudoscienza è diventata un capro espiatorio per un’ampia varietà di altri mali non correlati. A mio parere, non esiste una vera crisi climatica. Esiste, tuttavia, un problema molto reale nel fornire uno standard di vita dignitoso alla numerosa popolazione mondiale e una crisi energetica associata. Quest’ultima è inutilmente esacerbata da ciò che, a mio parere, è una scienza del clima errata“.

L’IPCC

“La CO 2 è cibo per le piante negli oceani e sulla terraferma. Ci sono vantaggi comprovati e sostanziali derivanti dall’aumento della concentrazione globale di CO 2 . Ma non ci sono effetti negativi sostanziali anche se la concentrazione di CO 2 fosse dieci volte superiore. La CO 2 non è inquinamento, è cibo per le piante”, sottolinea Bromley, che cita anche la recente analisi di Clintel Foundation sull’ultimo rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), nel quale sono stati riscontrati molti errori scientifici. “Questo rapporto Clintel è solo uno dei tanti degli ultimi decenni che documentano i molti problemi con l’IPCC. Migliaia di veri scienziati hanno firmato molti documenti, lettere e petizioni per protestare contro la bufala scientifica e politica perpetrata da attivisti per il clima e politici, e molteplici lettere e petizioni da più Paesi ai Segretari generali delle Nazioni Unite”, continua Bromley.

Bromley parla anche della “Dichiarazione di Manhattan sui cambiamenti climatici”, che “dalla sua creazione nel marzo 2008 da parte dell’International Climate Science Coalition (ICSC) ha attratto più di 1.200 firmatari da 40 Paesi, tra cui oltre 200 esperti di clima” e in cui si chiede, tra le altre cose, che “tutte le tasse, i regolamenti e altri interventi volti a ridurre le emissioni di CO 2 siano abbandonati immediatamente”. Nella Dichiarazione di Manhattan, i firmatari raccomandano, inoltre, che “i leader mondiali respingano le opinioni espresse dall’IPCC”.

“Nonostante la spesa di miliardi di dollari, l’IPCC e altri sostenitori dell’ipotesi del riscaldamento globale causato dalla CO 2 umana non hanno prodotto prove verificabili a sostegno della loro ipotesi. I modelli al computer non sono prove. I modelli computerizzati sono solo ipotesi, e finora i modelli computerizzati sopravvalutano “sostanzialmente” il riscaldamento, e questo è ammesso dai modellatori e come mostrato dall’analisi dei modelli rispetto alle tendenze di temperatura effettive”, evidenzia Bromley. “All’inizio del XXI secolo, le tendenze del riscaldamento troposferico derivate dai satelliti erano generalmente inferiori alle tendenze stimate da un grande ensemble multi-modello”, si legge nell’abstract di uno studio del 2017 del climatologo Ben Santer, pubblicato su Nature Geoscience. “In altre parole, le tendenze della temperatura effettiva erano inferiori ai loro modelli. I loro modelli costano ai contribuenti miliardi di dollari e loro vogliono trilioni di dollari in più”, aggiunge Bromley. Ma non è tutto. Perché l’abstract dello studio, tra i cui co-autori vi è anche Michael Mann (autore del famigerato e ripudiato grafico a “bastone da hockey” sul riscaldamento), continuava: “per la maggior parte dell’inizio del XXI secolo, tuttavia, il riscaldamento troposferico dei modelli è sostanzialmente più grande di quanto osservato”. “In altre parole, i loro modelli computerizzati hanno sostanzialmente sovrastimato il riscaldamento globale che è stato osservato nel mondo reale”, precisa Bromley.

“Contrariamente agli incessanti rapporti nei media mainstream e nelle agenzie governative, la maggior parte degli scienziati non supporta la narrazione dell’esistenza di una crisi climatica. Quella narrativa è propaganda. Invece, i veri problemi sono gli attivisti che propongono una crisi climatica inesistente e il loro uso di una propaganda basata sulla paura e finanziata pesantemente per indottrinare cittadini e bambini, essenzialmente urlando al fuoco in un teatro affollato quando non c’è fuoco”, prosegue Bromley.

“Non ci sono evidenze valide di un riscaldamento globale senza precedenti. La Terra è stata più calda in passato. Né ci sono evidenze che la CO 2 prodotta dall’uomo dalla combustione di combustibili fossili causi un riscaldamento globale statisticamente significativo. Inoltre, anche se ci fosse una significativa tendenza al riscaldamento globale – anche se non ce n’è – ci sono solide evidenze che temperature più alte sono migliori per tutti gli esseri viventi. Storicamente, le civiltà, la vita, le piante ecc., prosperano nei periodi caldi. Il freddo le uccide”, aggiunge.

Il riscaldamento e le emissioni di CO 2

Bromley cita poi uno studio di Jamal Munshi, Professore emerito di statistica aziendale. “Una relazione chiave nella teoria del riscaldamento globale antropogenico (AGW) è quella tra le emissioni annuali di combustibili fossili e le variazioni annuali della CO 2 atmosferica. La sequenza causale proposta è che le emissioni annuali di combustibili fossili causano cambiamenti annuali nella CO 2 atmosferica che a sua volta intensifica la proprietà di intrappolamento del calore dell’atmosfera. Un’implicazione verificabile della sequenza di causalità proposta è che i cambiamenti annuali nella CO 2 atmosferica devono essere correlati alle emissioni annuali di combustibili fossili su una scala temporale annuale. Questo lavoro è una prova di questa ipotesi. Troviamo che l’analisi di correlazione detrended delle emissioni annuali e dei cambiamenti annuali della CO 2 atmosferica non supporta l’ipotesi del riscaldamento globale antropogenico perché non è stata trovata alcuna prova che i cambiamenti della CO 2 atmosferica siano correlati alle emissioni di combustibili fossili su una scala temporale annuale. Questi risultati sono coerenti con lavori precedenti che non hanno trovato evidenze per mettere in relazione il tasso di riscaldamento con il tasso di emissioni”, si legge nello studio di Munshi.

Riassumendo brevemente il lavoro di Munshi, Bromley spiega che “poiché non è rilevabile alcuna correlazione tra le due tendenze, la CO 2 da combustibili fossili non può essere la causa della tendenza globale della concentrazione netta di CO 2 . Questa è una prova inequivocabile che la CO 2 da combustibili fossili non può essere la causa della tendenza all’aumento della concentrazione di CO 2, né la causa di altri effetti climatici che sono co-variabili con la concentrazione atmosferica totale di CO 2 ”.

“Tutta l’acqua esposta all’aria emette e assorbe continuamente CO 2 (e altri gas atmosferici). I tassi di assorbimento ed emissione di CO 2 cambiano con la temperatura e con la superficie dell’acqua a una data temperatura. L’acqua più fredda assorbe CO 2 più velocemente dell’acqua più calda. Oltre il 70% della superficie terrestre è oceano. Ma anche le gocce di pioggia assorbono ed emettono CO 2 . La fonte della CO 2 non influisce sul continuo e simultaneo assorbimento ed emissione di CO 2 dalla superficie. La CO 2 (e altre molecole di gas atmosferico) collidono continuamente con la superficie dell’oceano e tutte le superfici d’acqua esposte e vengono assorbite. I tassi di assorbimento ed emissione sono controllati da processi naturali, chimici e fisici, non dalle emissioni umane di CO 2 . L’aggiunta umana di CO 2 all’aria non cambia il rapporto tra il gas CO 2 nella superficie dell’oceano rispetto al gas CO 2 sopra quella superficie. Le aggiunte o le sottrazioni umane di CO 2 da e verso l’aria causano solo perturbazioni temporanee e locali alla concentrazione di CO 2 . Il rapporto tra gas CO 2 nella superficie dell’acqua e gas CO 2 nell’aria al di sopra di tale superficie viene rapidamente ripristinato per una data temperatura. La CO 2 aggiuntiva viene assorbita dalla superficie dell’acqua. Inoltre, qualsiasi CO 2 rimossa dall’aria verrà ripristinata dalla concentrazione di CO 2 che è naturalmente circa 50 volte superiore nelle superfici oceaniche e acquatiche. È inutile, dispendioso e dannoso rimuovere la CO 2 dall’aria. Questi rapporti, noti come costanti o coefficienti della legge di Henry, si trovano facilmente online o nei libri di riferimento, usati quotidianamente dai chimici, e sono stati riprodotti migliaia di volte da esperimenti. La concentrazione atmosferica globale di CO 2 oggi è la stessa che sarebbe se gli esseri umani non fossero mai esistiti”, spiega Bromley.

Le fonti energetiche rinnovabili

“Sovvenzionare e incoraggiare grandi installazioni di pannelli solari è un pagamento indiretto di denaro al partito comunista cinese. La maggior parte dei pannelli sono realizzati nella Cina comunista, e per lo più sono prodotti da schiavi o quasi schiavi. E la maggior parte dei minerali nei pannelli solari proviene prevalentemente dalla Cina. Nel frattempo la Cina comunista sta costruendo centrali energetiche a carbone a ritmo sostenuto”, evidenzia Bromley.

“Nel metodo scientifico non è obbligo o responsabilità di scettici o “negazionisti” falsificare o smentire ipotesi e teorie proposte da climatologi e attivisti politici. È obbligo e responsabilità delle persone che propongono tali ipotesi e teorie presentare evidenze valide e quindi difendere le proprie ipotesi e teorie. I fautori del riscaldamento globale e del cambiamento climatico di origine umana non sono riusciti a presentare le evidenze nonostante la spesa di miliardi di dollari di denaro dei contribuenti per molti decenni”, conclude Bud Bromley.