L’eruzione in Messico e il bizzarro avvistamento UFO: “è andato dritto nel cratere” | VIDEO

Prosegue l’allerta in Messico per l’intensificazione dell’attività del vulcano Popocatepetl: le autorità hanno innalzato il livello alla “fase 3 gialla” dopo esplosioni ed emissioni di grandi quantità di cenere, comportando il blocco delle attività aeroportuali e la sospensione delle lezioni scolastiche in presenza. La cenere è ricaduta in particolare nello Stato di Puebla, accumulandosi su veicoli, edifici e strade.

Come spesso accade durante le eruzioni, un bizzarro avvistamento è diventato virale sui social. Durante la fase di intensa attività, quando gli occhi del Paese erano puntati sul vulcano, è rimbalzato sul web un video che mostra, secondo quanto riportato dai siti locali, “un oggetto volante non identificato (UFO), catturato dalle telecamere di sorveglianza CENAPRED. Stava volando in direzione del cratere del vulcano, pochi secondi prima che lanciasse un’esplosione“.

Il filmato è stato condiviso sui social dall’ufologo messicano Jaime Maussan, e risale a lunedì 15 maggio 2023. Non è il primo avvistamento riportato da Maussan sul Popocatepetl. Secondo quanto lui stesso ha dichiarato, da diversi mesi si registrano avvistamenti di oggetti non identificati che sorvolano il vulcano, ripresi dalle telecamere del governo.

Tuttavia, quello che si può scorgere nel filmato è semplicemente un oggetto luminoso che si avvicina, dalla prospettiva della webcam, al cratere del vulcano. La traiettoria sembra portare l’oggetto verso il cratere, “scomparendo nella lava del vulcano“, ma, in realtà, è più semplice dedurre che l’oggetto fosse solo sullo sfondo.

La relazione tra UFO e vulcani è un argomento davvero speculativo e controverso: i sostenitori suggeriscono che gli UFO potrebbero essere interessati ai vulcani a causa delle anomalie elettromagnetiche che si generano in quelle aree. Mettendo da parte le speculazioni, oltre al fatto che tali luci, soprattutto se seguono una traiettoria regolare, possono essere aerei, satelliti e così via, può anche considerarsi che il calore e le luci dei vulcani possono creare illusioni ottiche che fanno sembrare che UFO stiano volando sopra di loro. Inoltre, l’alta quota e le correnti d’aria turbolente vicino ai vulcani possono rendere difficile l’identificazione degli oggetti, il che potrebbe anche portare ad avvistamenti davvero disparati.

Un’altra possibile spiegazione è che i vulcani sono semplicemente un luogo popolare in cui le persone segnalano avvistamenti UFO perché sono già associati a mistero, emozione e turbamento. Insomma, la suggestione, come spesso accade, può giocare brutti scherzi.