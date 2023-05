In arrivo “esplosione” di stelle cadenti, sono i resti della cometa di Halley

MeteoWeb

Lo sciame meteorico delle Eta Aquaridi raggiungerà il picco tra oggi e domani e potrebbe essere un grande spettacolo per gli skywatcher che si trovano nel posto giusto al momento giusto. L’evento annuale delle stelle cadenti raggiungerà il picco durante la notte tra 5 e 6 maggio, che coincide con la notte della Luna piena dei Fiori. Purtroppo, ciò renderà più difficile vedere le meteore meno luminose.

Tuttavia, la NASA prevede una “esplosione”, che potrebbe produrre il doppio del normale numero di stelle cadenti ogni ora. Le Eta Aquaridi di solito producono solo da 10 a 30 meteore all’ora appena prima dell’alba, in riferimento all’emisfero settentrionale, secondo l’American Meteor Society. Sono spesso visti come “Earthgrazers”, lunghe meteore all’orizzonte, secondo la NASA.

Lo sciame tende ad apparire più intenso nell’emisfero australe, con una velocità di circa 60 meteore l’ora durante il picco. Ciò significa che quest’anno potrebbero esserci fino a 120 stelle cadenti all’ora durante le ore di punta delle Eta Aquaridi.

Eta Aquaridi, la visibilità delle stelle cadenti

Le stelle cadenti prodotte dalle Eta Aquaridi sono particolarmente veloci, sfrecciano a più di 235mila km/h), e spesso lasciano scie persistenti, che durano da diversi secondi a minuti, secondo alla NASA. Tali avvistamenti potrebbero essere uno dei modi migliori per vivere l’evento quest’anno, perché la Luna piena sorgerà al tramonto del 5 maggio e tramonterà all’alba del 6 maggio, quindi illuminerà il cielo per tutta la notte. Tuttavia, gli osservatori in Medio Oriente, Africa, Asia, Australia e Nuova Zelanda avranno un netto vantaggio perché ci sarà una eclissi di Luna per circa 4 ore durante la notte (con il massimo alle 17:22 UTC del 5 maggio), quindi per breve tempo ci sarà meno luce lunare a interferire, facilitando un po’ la visualizzazione delle meteore.

La cometa di Halley e il radiante

Attive tra il 19 aprile e il 28 maggio di ogni anno, le Eta Aquaridi sono generate dai detriti lasciati nel Sistema Solare interno dalla cometa di Halley.

Le meteore delle Eta Aquaridi sembrano scaturire (radiante) dall’area nei pressi della stella Eta Aquarii nella costellazione dell’Acquario, ma possono apparire ovunque nel cielo. La costellazione dell’Acquario sorge sopra l’orizzonte poche ore dopo la mezzanotte vista dall’emisfero settentrionale ed è più alta nelle 2 ore prima dell’alba.