Frana nel Messinese, cento sfollati a San Fratello: aperta un’inchiesta

Si contano i danni a San Fratello, in provincia di Messina, dove due grossi massi ieri si sono staccati dal costone finendo sulla strada e sulle auto in sosta. Sono 100 le persone che sono state allontanate dalle loro case per precauzione in attesa che si valutino le condizioni del costone e si decidano gli interventi. Hanno trovato ospitalità da parenti e in un residence di Acquedolci. La Prefettura di Messina fin da ieri ha attivato l’unità di crisi mentre la Città metropolitana ha avviato le operazioni di messa in sicurezza del versante roccioso che si affaccia sulla strada provinciale 163/d, in via dei Normanni, con l’intervento di alcuni rocciatori.

Anche la procura di Patti, competente per territorio, si interessa della vicenda. Sul posto sono intervenuti dei tecnici accompagnati dal magistrato di turno che hanno fatto un sopralluogo. Un atto formale da parte dei Pm che hanno avviato accertamenti sulla frana. Sono stati eseguiti primi interventi su alcuni massi pericolanti, operazioni eseguite in coordinamento con il piano di intervento elaborato dai Vigili del Fuoco e dei tecnici della Procura. San Fratello già negli anni passati è stata interessata da movimenti franosi.