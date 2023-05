Messina, frana di San Fratello: avviate le procedure per la messa in sicurezza del versante roccioso

MeteoWeb

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” Servizio “Manutenzione Viabilità Zona Omogenea Nebrodi” della Città Metropolitana di Messina ha immediatamente attivato le procedure straordinarie con l’individuazione della ditta che si occuperà delle operazioni di messa in sicurezza del versante roccioso prospiciente la strada provinciale 163/d, in via dei Normanni, nel Comune di San Fratello, interessata da una frana. Previsto l’impiego dei rocciatori per effettuare l’esplorazione dettagliata del fronte con eventuale disgaggio dei massi pericolanti in prossimo distacco e la rimozione del materiale presente sull’arteria stradale.

Sull’arteria stradale interessata dal movimento franoso attualmente vige il divieto di transito e la stessa è presidiata dalla Polizia Metropolitana, congiuntamente al Corpo Forestale e alla Polizia locale. La viabilità alternativa è costituita dalla strada statale 289, percorribile a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico.

Le disposizioni relative alle operazioni saranno impartite dal Direttore dei Lavori, ing. Antonino Sciutteri, dal Direttore Operativo geom. Antonio Savio e dall’Ispettore di Cantiere geom. Ferdinando Pullella.