Frana sulla strada statale per la Val Gardena, in Alto Adige

A seguito di una frana è stata temporaneamente chiusa al traffico la strada per la Val Gardena, poco sopra Ponte Gardena. I Vigili del Fuoco sono stati allertati poco prima delle ore 15, visto che sulla sede stradale erano caduti due massi. Non ci sono stati feriti. La strada al momento è transitabile su una sola corsia in senso alternato. Sono intervenuti anche i geologi della Provincia di Bolzano per analizzare il pendio e controllarne la sicurezza per gli utenti della strada. La strada della Val Gardena era stata chiusa di recente proprio in quel tratto per lavori di disgaggio. Accanto ai vigili del fuoco di Campodazzo è intervenuto anche il servizio strade. In mattinata anche a Tirolo a seguito delle piogge di questi giorni, si era staccato un masso.