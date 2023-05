Giro d’Italia, tappa infernale per il maltempo sul Passo delle Radici: 11 ritiri, anche nomi eccellenti

MeteoWeb

Meteo da incubo sul Giro d’Italia. I corridori stanno scalando il Passo delle Radici al freddo e sotto il nubifragio. Durante la corsa si sono ritirati Aleksandr Vlasov e Simone Petilli, mentre stamani non avevano preso il via Remco Evenepoel, Rigoberto Uran, Domenico Pozzovivo, Stefan Küng, Mads Würtz Schmidt, Sven Erik Bystrøm, Rein Taaramäe, Callum Scotson e Oscar Riesebeek. Stiamo parlando complessivamente di 11 ritiri soltanto oggi, tra cui abbiamo anche coloro che fino a stamani erano 1°, 7°, 21°, 22° e 35° in classifica generale. I corridori in gara al momento sono 152 (erano 176 alla partenza in Abruzzo).

Tanti nomi eccellenti, quindi, tra le défaillance odierne e la situazione in corsa è durissima. Al momento ci sono +4°C, forte pioggia, vento molto intenso e nebbia fitta. I corridori sono costretti a fermarsi per cambiarsi e indossare abiti più caldi e pesanti. Le immagini televisive mostrano i volti stravolti dei corridori. In cima farà ancora più freddo. La discesa dal Passo delle Radici verso Lucca sarà molto fredda e pericolosa.