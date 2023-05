Eccezionale grandinata nel Tigullio, Santa Margherita Ligure si risveglia imbiancata | FOTO

MeteoWeb

Oggi giornata all’insegna della spiccata instabilità con rovesci e temporali sparsi in Liguria. La perturbazione che ha colpito la regione nella notte ha generato fenomeni eccezionali in Tigullio: Santa Margherita Ligure si è svegliata stamattina imbiancata dalla grandine. Al momento non si registrano danni a persone o cose, salvo alle colture.

