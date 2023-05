Paura in Guatemala, erutta il Volcán de Fuego: imponente colonna di cenere, scattano le evacuazioni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il Volcán de Fuego, il più attivo dell’America centrale, vicino alla capitale del Guatemala, ha eruttato nelle scorse ore, costringendo all’evacuazione preventiva di oltre mille persone e alla chiusura di un’autostrada. L’eruzione è iniziata all’alba ora locale e nel pomeriggio “1.054 persone sono state evacuate” da 5 comunità vicine, ha spiegato in conferenza stampa il segretario esecutivo dell’ente per la Riduzione dei Disastri (Conred), Óscar Cossio, chiarendo che il numero aumenterà perché gli sfollati di altre 2 comunità vicino al colosso alto 3.763 metri devono ancora essere aggiunti al dato.

Cossio ha specificato che tutte le persone sono state trasferite in un impianto sportivo nel comune di Santa Lucía Cotzumalguapa, vicino al vulcano situato a 35 km a Sud/Ovest di Città del Guatemala, tra i dipartimenti di Escuintla, Chimaltenango e Sacatepéquez. Nel frattempo, il direttore dell’Istituto statale di vulcanologia, Edwin Rojas, ha dichiarato nella notte che è stata rilevata “una diminuzione dell’attività (eruttiva) del vulcano“.

I dati del Conred, l’ente preposto alla protezione civile, stimano che siano circa 130mila le persone a rischio per la caduta di cenere. Inoltre, sono stati allestiti 13 rifugi in 4 comuni vicini, che possono accogliere circa 7.600 sfollati, ha dichiarato ad AFP il portavoce di Conred Rodolfo García. In precedenza, il Conred aveva riferito in un comunicato che “la colonna eruttiva rimane ad un’altezza di 6.000 metri sul livello del mare, carica di abbondante cenere che si sposta verso Ovest e Sud/Ovest, a più di 100 km di distanza“. Le autorità mantengono un monitoraggio costante del vulcano a causa della vicinanza ad alcune comunità.

Lo scorso dicembre, un’eruzione del Volcán de Fuego ha costretto le autorità a chiudere l’aeroporto della capitale e la stessa autostrada, ma l’attività vulcanica è cessata dopo poche ore. L’eruzione del 3 giugno 2018 ha devastato la comunità di San Miguel Los Lotes a Escuintla e parte dell’autostrada a Sacatepéquez, provocando 215 morti e un numero simile di dispersi.

