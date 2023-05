Il 20 maggio si festeggia la Giornata Mondiale dell’organizzazione

MeteoWeb

Il 20 maggio si celebrerà la seconda giornata mondiale dell’Organizzazione, il World Organizing Day, una manifestazione promossa dalla International Federation of Professional Organizing Associations (IFPOA), al fine di sensibilizzare al grande valore dell’organizzazione personale. Essere organizzati ha un grande impatto sulla quotidianità delle persone e produce benefici molto evidenti nella vita di ognuno. Le Associazioni di professional organizer hanno dato vita, per la prima volta nel maggio del 2022, al WOD per celebrare il valore e il grande bisogno di organizzazione nella società contemporanea, ma soprattutto hanno scelto di dedicare una giornata al professionista dell’organizzazione, all’esperto che affianca le persone nel migliorare le competenze organizzative personali.

APOI, che fa parte della Federazione Internazionale delle Associazioni di Professional Organizer dal 2020 e da diversi anni intesse relazioni proficue e confronti stimolanti con le Associazioni internazionali, partecipa anche quest’anno alla giornata internazionale dell’organizzazione. Oltre all’Italia tanti saranno i paesi che parteciperanno al WOD, Brasile, Spagna, Cina, Corea, Giappone, Canada, Stati Uniti, Paesi Bassi e da quest’anno sono entrate a far parte del gruppo delle 13 Associazioni affiliate all’IFPOA anche Finlandia e Francia.

In Italia, per il 20 maggio, i singoli associati riuniti per zone e regioni, sceglieranno come essere presenti alla manifestazione, con incontri ed eventi che avranno lo scopo di condividere e dare slancio alla professione. Perché il sentimento comune che unisce tutti è quello di celebrare una professione e un professionista, il professional organizer, che ha un ruolo importante nella società e che grazie alla sua attività genera un forte impatto nella vita del singolo individuo.