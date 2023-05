Incendi in Canada: nuovi rinforzi in Alberta, situazione in miglioramento

MeteoWeb

Per contrastare gli incendi senza precedenti, nuovi rinforzi sono arrivati nell’Alberta, nel Canada occidentale: grazie alle nuove risorse e al clima più fresco, la situazione è in miglioramento. In provincia sono attivi in totale 76 incendi boschivi rispetto ai 110 di pochi giorni fa e 24 sono ancora considerati fuori controllo. Diverse province canadesi, ma anche i vicini stati USA (Oregon e Alaska), hanno inviato rinforzi per combattere i roghi che potrebbero riprendere vigore con il ritorno delle alte temperature nel fine settimana, secondo le autorità locali. In calo anche il numero totale delle persone colpite dagli ordini di evacuazione, da 29mila a 24mila.