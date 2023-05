Incendio in distilleria a Faenza: in fiamme 15 silos di alcol, scattano le evacuazioni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dalle 12 di oggi i vigili del fuoco sono impegnati con 10 squadre per l’incendio in una distilleria a Faenza, in provincia di Ravenna. Sono stati interessati dalle fiamme 15 silos da 200 mc di alcol. Nessuna persona risulta al momento coinvolta, ma è stata evacuata precauzionalmente l’area circostante nel raggio di un chilometro. Le operazioni sono in corso.

Il rogo è divampato nell’azienda vitivincola Caviro. Le vie interessate all’evacuazione sono via Cantrigo, via Celletta, via Cerchia, via Convertite, via dal Prato, via Finali, via Malpighi, via Morgagni, via Murri, via Pacinotti, via Piero della Francesca, via Righi, via San Silvestro, via Spallanzani, via Ramazzini, via Valsalva.

“Se vi trovate nel raggio di almeno un chilometro dall’industria Caviro, allontanatevi subito,” ha affermato il sindaco di Faenza, Massimo Isola, annunciando anche l’attivazione di un numero per l’emergenza incendio: “Per informazioni o segnalazioni contattare subito lo 0546 691349“.

