Incendio Faenza: le prime notizie sulla qualità dell’aria, allargato il perimetro da sfollare

Alla luce dell’incendio divampato alla Caviro, azienda vitivinicola di Faenza, “i Vigili del Fuoco stanno intervenendo tuttora per evitare che l’incendio si propaghi ulteriormente ad altri serbatoi vicini, che stanno opportunamente raffreddando ed è in corso un monitoraggio aereo via drone per valutare gli effetti dell’incendio. Dalle stazioni di rilevamento installate da Arpae non sono state, al momento, rilevate tracce di inquinanti nell’aria”. È quanto comunica, in una nota, la Prefettura di Ravenna.

Le fiamme, divampate alle 12, hanno “coinvolto 15 serbatoi contenenti alcool etilico per una quantità di 200 metri cubi ciascuno”, viene evidenziato. A fronteggiare l’incendio, spiegano dalla Prefettura ravennate, sono accorse le squadre di intervento dei Vigili del Fuoco, anche da altre provincie, per un totale di 50 unità, con 2 mezzi aeroportuali, e 15 mezzi tra APS, autobotti, nuclei NBCR, autoscale, droni e un elicottero provenienti da Bologna, Imola, Forlì, Rimini e aeroporti di Rimini e Bologna, oltre ai tecnici dell’Arpae, dell’Ausl Romagna e del 118.

Già presenti a Faenza per partecipare ad un incontro con i sindaci dei territori colpiti dall’alluvione, il Prefetto di Ravenna, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco hanno subito disposto l’attivazione del Piano di emergenza esterna.

Evacuate 530 persone: allargato il perimetro da sfollare

A Faenza, sono state evacuate precauzionalmente 530 persone nell’area circostante, nel raggio di un chilometro. Lo fanno sapere i Vigili del Fuoco, aggiungendo che l’intervento prosegue con l’impegno di 60 pompieri che sono al lavoro con 20 automezzi. Intanto, si allarga il perimetro delle vie da evacuare, che da una quindicina di qualche ora fa diventano 19. Il sindaco Massimo Isola, dalla sua pagina Facebook, torna a fare appello alla popolazione che abita non lontano dalla sede di Caviro perché si allontani: “chiediamo a tutte le persone che si trovano in una delle vie in elenco, di allontanarsi immediatamente”.

Già prima delle 14, il Pala Cattani è stato allestito per l’accoglienza degli sfollati. Sempre sulla pagina social del sindaco, si moltiplicano le domande di cittadini che chiedono informazioni sui treni, la viabilità, lo stato della situazione. A chi chiede di passare coi megafoni per avvisare la popolazione che non usa internet, c’è chi risponde che le forze dell’ordine stanno passando casa per casa per assicurarsi che i cittadini escano. L’elenco aggiornato delle vie da evacuare è: via Biasola, via Boaria, via Cantrigo, via Celletta, via Cerchia, via Convertite, via dal Prato, via Malpighi, via Morgagni, via Murri, via Ramazzini, via Piero della Francesca, via Righi, via San Pier Laguna, via Spallanzani, via Valsalva, viale Risorgimento, via Ferlini, via Piani. Il numero di emergenza da chiamare è: 0546.691349.

Il sindaco conferma: “niente morti né feriti”

“Dall’azienda Caviro ci confermano che non risultano feriti né vittime. Dopo attente analisi, possiamo dire che il piano di evacuazione ha funzionato bene. Nel frattempo, proseguono i lavori di spegnimento e di messa in sicurezza dell’impianto”, ha scritto su Facebook il sindaco di Faenza, Massimo Isola.