Piogge torrenziali e inondazioni in Croazia e Bosnia: fiumi in piena e danni ingenti | VIDEO

Le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno innescato pesanti alluvioni in Croazia, colpendo in particolare una cittadina nell’entroterra della Dalmazia. Ieri ampie zone di Obrovac, ad una decina di km da Zara, sono sono state inondate dall’acqua per la piena del fiume Zrmanja. Il livello raggiunto è il più alto mai registrato, e in 24 ore ha piovuto quanto di media piove in un anno. I danni alle case e agli esercizi commerciali sono ingenti. Oggi la Protezione civile e il Servizio meteorologico nazionale hanno lanciato un’allerta meteo per rischi di esondazioni di fiumi a Karlovac e Sisak nella Croazia centrale.

Alluvioni e località isolate anche nella vicina Bosnia-Erzegovina, dove squadre di soccorritori stanno prestando soccorso alla popolazione.