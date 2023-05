Buone notizie dalla sonda europea JUICE, risolto il problema dell’antenna

MeteoWeb

Risolto il problema dell’antenna della sonda JUICE: il Jupiter Icy Moons Explorer ha appena dispiegato la sua antenna Radar for Icy Moons Exploration (RIME) dopo più di 3 settimane di tentativi. Questo successo è davvero importante, perché RIME è un elemento chiave del pacchetto scientifico di JUICE.

Una volta che la sonda arriverà nel sistema di Giove nel luglio 2031, “userà RIME per studiare la struttura della superficie e del sottosuolo delle lune ghiacciate di Giove fino a una profondità di 9 km,” ha spiegato l’ESA. “RIME è uno dei 10 strumenti a bordo di JUICE destinati a studiare la formazione di mondi abitabili attorno ai giganti gassosi e del nostro Sistema Solare“.

I problemi con il perno

La missione da 1,1 miliardi di dollari (870 milioni di euro) è stata lanciata il 14 aprile. Tutto è andato come da programma, salvo il dispiegamento pianificato dell’antenna RIME: il braccio lungo 16 metri dello strumento si è bloccato. Il team della missione sospettava che un perno stesse bloccando i segmenti dell’antenna RIME ripiegata. Hanno provato una serie di metodi per liberare il perno, scuotendo JUICE usando i suoi propulsori, per esempio, e orientando la sonda per essere riscaldata dalla luce solare. Queste tecniche hanno mostrato qualche promessa, spostando un po’ il perno, ma il successo non è arrivato fino a ieri, “quando il team di controllo di volo ha attivato un dispositivo meccanico chiamato ‘attuatore non esplosivo’, situato nella staffa inceppata,” hanno affermato i funzionari dell’ESA. “Ciò ha prodotto uno shock che ha spostato il perno di pochi mm e ha permesso all’antenna di dispiegarsi“.

La missione di JUICE

Dopo l’arrivo in orbita attorno a Giove, JUICE studierà da vicino le lune Ganimede, Callisto ed Europa durante una serie di sorvoli. Si ipotizza che tutte e 3 queste lune ospitino oceani di acqua liquida sotto i loro gusci ghiacciati. Se andrà secondo i piani, JUICE entrerà in orbita attorno a Ganimede, la luna più grande del Sistema Solare, larga 5.260 km, nel dicembre 2034. Sarà un momento storico: nessun veicolo spaziale ha mai orbitato attorno a una luna di un pianeta diverso dalla Terra.