La fobia del Covid continua (solo) al Giro d’Italia: clamorosa esclusione per Filippo Ganna, superfavorito di domani

La fobia del Covid è fortunatamente conclusa: appartiene al passato. Alle pagine (più tristi) della storia. C’è però ancora qualche sacca in cui resiste: una di queste è al Giro d’Italia, dove continuano le clamorose esclusioni dei corridori che – pur stando benissimo – risultano positivi ai tamponi che le squadre sono obbligate ad effettuare quotidianamente.

Così stamani è stato escluso dalla corsa rosa Filippo Ganna, punta di diamante della Ineos Grenadiers per le gare a cronometro e superfavorito proprio per la crono di domani in Romagna. Ganna non stava male, non aveva sintomi, nulla di nulla. Anzi. Ieri aveva pedalato per 218 chilometri raggiungendo la vetta di Campo Imperatore tra due muri di neve a 2.130 metri di altitudine senza alcun problema, lavorando duramente per i suoi capitani fin sull’ascesa finale. Quindi era in splendida forma, come aveva già dimostrato nella crono iniziale in Abruzzo. Eppure è bastato un test positivo per escluderlo dal Giro, dove sono numerosi i corridori già esclusi per lo stesso motivo. Ieri, prima della partenza per Campo Imperatore, erano stati annunciati i forfait di Nicola Conci dell’Alpecin e di Giovanni Aleotti della Bora Hansgrohe. Prima della sesta tappa, invece, si era fermato a causa del virus il francese Clement Russo dell’Arkea-Samsic.

Perché al Giro d’Italia i positivi non possono correre? In qualsiasi altro posto del Paese possono regolarmente andare a lavorare, fare qualsiasi cosa, senza questo vincolo del test. Se stanno bene, perché fare il test? Perché fare il test in senso assoluto, proprio per il Covid poi e non per mille altri virus che sicuramente circolano in modo innocuo (proprio come il Covid) e non vengono considerati? Quando finirà questo delirio?