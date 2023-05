Luna, alla ricerca del lander giapponese perduto: ecco dove si è schiantato | FOTO

MeteoWeb

Un orbiter lunare della NASA ha individuato l’ultima dimora di un lander lunare privato giapponese che ha fallito il tentativo di atterraggio il mese scorso. Il lander Hakuto-R, che trasportava anche un piccolo rover per gli Emirati Arabi Uniti, ha effettuato un tentativo di allunaggio il 25 aprile, con l’obiettivo di atterrare nel Cratere Atlas. Tuttavia, le comunicazioni con il lander sono state perse pochi istanti prima dell’atterraggio. Il team ispace ha successivamente confermato che il lander non era atterrato in sicurezza sulla superficie.

Il luogo dello schianto è stato individuato nelle immagini realizzate dal Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Lo scorso 26 aprile, LRO ha acquisito 10 immagini della zona del sito di atterraggio con le sue Narrow Angle Camera (NAC) e il team scientifico della Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) si è messo alla ricerca del lander perduto.

Le immagini pubblicate dal team LROC mostrano almeno 4 pezzi di detriti e diverse piccole variazioni sulla superficie lunare a 47,581 gradi di latitudine Nord e 44,094 gradi di longitudine Est.

“La caratteristica centrale nell’immagine sopra mostra diversi pixel luminosi in alto a sinistra e diversi pixel scuri in basso a destra. Questo è l’opposto dei massi vicini, suggerendo che potrebbe trattarsi di un piccolo cratere o di diverse parti del corpo del lander,” è stato spiegato. “Questo sito verrà analizzato maggiormente nei prossimi mesi poiché LROC ha l’opportunità di ricreare l’immagine del sito sotto varie geometrie di illuminazione e visualizzazione“.

LRO ha fotografato anche i siti di precedenti tentativi di atterraggio falliti, incluso quello del veicolo israeliano Beresheet nel 2019.

In caso di successo, Hakuto-R della società ispace sarebbe diventato il primo veicolo spaziale privato e il primo veicolo costruito in Giappone a effetuare un atterraggio morbido sulla Luna. Nonostante l’insuccesso, però, ispace è già al lavoro per tornare sul satellite: la compagnia sta lavorando alla sua 2ª e 3ª missione lunare, con lancio programmato rispettivamente nel 2024 e nel 2025.