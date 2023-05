Il lander giapponese confuso per un imprevisto, ecco come si è schiantato sulla Luna

MeteoWeb

Il lander lunare privato giapponese Hakuto-R si è schiantato alla fine di aprile durante il tentativo di atterraggio perché il suo sensore di altitudine a bordo è stato confuso da un bordo di un cratere lunare. I rappresentanti della società ispace, che ha costruito il veicolo spaziale, hanno rivelato che l’inaspettata caratteristica del terreno ha portato il computer di bordo del lander a decidere che la sua misurazione dell’altitudine era errata e ad affidarsi invece a un calcolo basato sull’altitudine prevista in quel punto della missione. Di conseguenza e in sostanza, il computer era convinto che la sonda era più bassa di quanto non fosse in realtà, il che ha portato allo schianto del 25 aprile.

“Mentre il lander ha stimato la propria altitudine pari a zero, o sulla superficie lunare, in seguito è stato stabilito che si trovava a un’altitudine di circa 5 km sopra la superficie lunare,” ha spiegato ispace ieri. “Dopo aver raggiunto l’orario di atterraggio programmato, il lander ha continuato a discendere a bassa velocità fino a quando il sistema di propulsione ha esaurito il carburante. A quel punto, la discesa controllata del lander è cessata e si ritiene che sia avvenuta una caduta libera sulla superficie della Luna“.

La compagnia ha affermato in un briefing che una considerazione insufficiente della topografia del terreno del sito di atterraggio ha contribuito al fallimento, in parte a causa di un cambiamento del sito diversi mesi prima del decollo della missione.

Il lander, lanciato nel dicembre 2022 con un razzo SpaceX Falcon 9, doveva atterrare il 26 aprile sul Cratere Atlas, largo 87 km, nella regione del Mare Frigoris, nel lato visibile del satellite. All’inizio di questa settimana, il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA ha individuato i resti di Hakuto-R vicino al sito di atterraggio previsto. In caso di successo, Hakuto-R sarebbe stato il primo lander lunare gestito da privati ​​a compiere un allunaggio. Finora, solo la NASA, la Cina e la Russia hanno fatto atterrare veicoli spaziali sulla superficie del satellite.

Le missioni future

Ispace ha sottolineato che la missione ha completato con successo 8 delle 9 pietre miliari previste e ha fallito solo nelle fasi finali della sua discesa motorizzata. L’incidente, hanno spiegato i rappresentanti della compagnia, non influenzerà i lanci previsti della 2ª e 3ª missione di ispace rispettivamente nel 2024 e nel 2025. Poiché l’anomalia è stata ricondotta a un problema software, le missioni future non richiederanno una riprogettazione dell’hardware. “Siamo stati in grado di identificare il problema durante l’atterraggio e avere un quadro molto chiaro di come migliorare le nostre missioni future,” ha dichiarato Takeshi Hakamada, fondatore e CEO di ispace.