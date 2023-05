L’intenzione non è azione: la ricerca spiega le potenzialità dell’uguaglianza

MeteoWeb

Uno studio che mira a migliorare il modo in cui le politiche di uguaglianza e diversità, partendo dal cervello è stato condotto all’Università di Londra. I fondatori hanno affermato che sebbene le linee guida per l’equità, la diversità e l’inclusione (EDI) siano ormai comuni nella ricerca, non portano necessariamente gli scienziati ad applicare i valori ai loro studi e ambienti di lavoro nella pratica. “Molte università, riviste scientifiche e agenzie di finanziamento hanno principi EDI“, ha affermato Aikaterini Fotopoulou, neuropsicologa del l’University College di Londra (UCL) e leader del Centre f or Equality Research in Brain Sciences (ERB Centre), nato il 19 aprile. “Ma non è la stessa cosa di saper fare uguaglianza. L’intenzione non è azione.”

I ricercatori e i clinici del Centro ERB studieranno come mettere in pratica la EDI nelle scienze del cervello e della mente. “Si ritiene spesso che l’EDI sia una questione che può essere discussa senza ricorrere spesso al sostegno della ricerca, quindi avere un centro di ricerca dedicato a questi temi sarà un grande passo avanti per il settore“, ha dichiarato Mahmoud Maina, neuroscienziato dell’Università del Sussex a Brighton, Regno Unito.

Le potenzialità della ricerca dell’uguaglianza



Le disuguaglianze nel campionamento e nel reclutamento dei partecipanti per la ricerca sul cervello possono infine influenzare la diagnosi e il trattamento, come ha dichiarato Fotopoulou. “E’ ben documentato che i gruppi minoritari sono sistematicamente sottorappresentati nella ricerca neuroscientifica e della salute mentale.“

Ad esempio, la maggior parte degli studi sulle malattie di Alzheimer e Parkinson coinvolge partecipanti di origine europea. “Non possiamo estrapolare i dati dai partecipanti europei alle popolazioni africane“, ha dichiarato Wael Mohamed, un medico-neuroscienziato presso l’International Islamic University Malaysia a Kuantan.



I soggetti esaminati

E la ricerca con le tecniche di neuroimaging, che utilizza le scansioni per indagare il cervello e le sue malattie, è condotta principalmente negli uomini, nel presupposto che i cicli mestruali rendano le donne soggetti di ricerca meno affidabili. Ma la ricerca che verifica la coerenza dei risultati ha dimostrato che gli studi nelle donne possono essere più affidabili di quelli negli uomini, ha dichiarato Fotopoulou. Anche altri pregiudizi persistono – per esempio, la ricerca sui disturbi alimentari spesso esclude gli uomini. “Questo sottorappresenta la realtà degli uomini nei disturbi alimentari e influisce sulla nostra comprensione della patologia, forse anche dei meccanismi cerebrali“, dice Fotopoulou.

“Abbiamo ancora molta strada da fare“, ha affermato, inoltre, Maina, che ha vinto un premio nel 2022 per gli scienziati che hanno promosso l’uguaglianza nelle scienze del cervello. Egli ha aggiunto che il centro “dovrà stabilire collaborazioni con le comunità che sono sotto-rappresentate nella scienza per affrontare le questioni relative alle esperienze dei membri e per informare il processo decisionale. “Queste collaborazioni dovrebbero essere eque.”. “Se si dispone di più dello stesso tipo di persone in un campo, è probabile che avere più dello stesso tipo di scienza“, ha affermato Fotopoulou.

Le future applicazioni dello studio

Uno studio sta esplorando se il genere, l’etnia e l’età abbiano influenzato il modo in cui il personale dell’UCL sperimenta lo stress legato al lavoro durante la pandemia COVID-19 e se le politiche progettate per sostenere il benessere del personale siano efficaci per tutti i gruppi.

E tre psicologi stanno studiando come gli studenti neurodivergenti a UCL siano impegnati in approcci di insegnamenti tra l’e-learning e nella modalità frontale di persona, con l’obiettivo di migliorare le linee guida per pratiche inclusive. In futuro, i ricercatori del Centro ERB sperano anche di migliorare i programmi di equità universitaria – come le borse di studio rivolte a candidati provenienti da ambienti diversi e la formazione generale sulla diversità – monitorando nel tempo se tali programmi sono efficaci per tutti i gruppi.