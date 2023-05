Occhi puntati sulla Luna, il scena l’affascinante “luce cinerea”

MeteoWeb

Un fenomeno chiamato “bagliore di Leonardo da Vinci” sarà visibile sugli parti oscure della Luna nei prossimi giorni. La luce debole, nota anche come “Earthshine“, o “luce cinerea” è la luce solare riflessa prima dalla Terra sulla superficie lunare, poi di nuovo negli occhi dello spettatore. L’effetto è un debole bagliore sulla parte in ombra del lato lunare rivolto verso la Terra. È possibile vedere il bagliore di Leonardo da Vinci solo quando la sottile falce di Luna è visibile vicino all’orizzonte durante le prima e l’ultima fase, cosa che accade questa settimana.

Il bagliore prende il nome dal genio italiano perché nel XV secolo descrisse il fenomeno come causato dalla luce solare riflessa dagli oceani terrestri che poi illuminavano la superficie scura della Luna. Tuttavia le cause principali del bagliore di Leonardo sono in realtà le nuvole e il ghiaccio marino.

Come vedere la luce cinerea

Il novilunio sarà venerdì 19 maggio: al mattino pochi giorni prima della Luna nuova, e la sera per alcuni giorni dopo, sarà possibile vedere il bagliore risplendere, se il cielo è sereno. Il fenomeno sarà visibile nel cielo orientale nell’ora prima dell’alba domani, e nel cielo occidentale nell’ora dopo il tramonto il 21, 22 e 23 maggio.