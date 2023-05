Maltempo, 900 Vigili del Fuoco impegnati tra Emilia Romagna e Marche | VIDEO

MeteoWeb

A causa del maltempo, sono impegnati in Emilia Romagna 750 Vigili del Fuoco, quasi 300 nella sola provincia di Forlì-Cesena, 400 le unità giunte come rinforzo dalle altre regioni: 250 sono soccorritori acquatici, 65 esperti nelle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore, 15 sommozzatori. Dei 250 mezzi impiegati attualmente nei luoghi colpiti dal maltempo, 25 sono piccoli natanti, 4 gli anfibi, 5 elicotteri e 10 droni. Il dispositivo di soccorso dei Vigili della Colonna Mobile Regionale in soccorso alla popolazione dell’Emilia Romagna è stato ulteriormente integrato nei territori di Ravenna, Forli-Cesena e Rimini per un totale di 39 Mezzi idonei per gli eventi Alluvionali (moduli di contrasto al rischio a acquatico, anfibi, sommozzatori, idrovore, mezzi di movimento terra, posti di comando avanzato). A questi si aggiunge un elicottero AW109 del reparto volo di Malpensa per un impiego di n. 71 unità di personale dei 12 Comandi della Lombardia.

Nelle Marche, dove la situazione è al momento in fase di miglioramento, tra le province di Fermo e Pesaro Urbino sono al lavoro 150 Vigili del Fuoco con 50 mezzi, prosegue il supporto al dispositivo di soccorso locale di rinforzi in assetto alluvionale giunti dal Lazio. Nella mattinata ricognizione aerea con l’elicottero dei Vigili del Fuoco del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Laura Lega e del capo del Corpo nazionale Guido Parisi sulle aree alluvionate.