Maltempo, a Reggio Calabria scuole chiuse anche domani

Reggio Calabria è letteralmente una città in ginocchio. Nonostante le condizioni meteo siano migliorate, il Comune ha disposto la chiusura delle scuole anche per domani, lunedì 22 maggio, al fine di poter completare controlli e verifiche sui plessi degli istituti scolastici dopo il forte maltempo che ieri ha flagellato la città.

Il forte vento, che ha raggiunto raffiche di 115km/h, ha ucciso un uomo e abbattuto centinaia di alberi. Domani, quindi, i tecnici comunali effettueranno i dovuti controlli nelle scuole e nei piazzali adiacenti, dove i bambini stazionano a lungo prima e dopo l’ingresso in classe, in molti casi tra le giostrine e in zone attrezzate circondate dal verde. Le scuole, quindi, dopo le opportune verifiche, dovrebbero riaprire regolarmente martedì 23, a meno che non si rilevino locali criticità che potrebbero portare alla chiusura prolungata di alcuni istituti eventualmente danneggiati dal maltempo.