Maltempo, forti piogge in Basilicata: scarichi aperti in tutte le dighe, monitorato il fiume Basento

Per le piogge costanti e intense cadute dal 14 al 16 maggio in Basilicata, tutte le dighe hanno aperto gli scarichi di acqua. Inoltre nel Materano continua ad essere monitorato il fiume Basento, esondato in più punti nei campi circostanti, mentre dissesti idrogeologici si sono registrati in varie strade comunali e provinciali. Sono gli elementi che emergono dal report della Protezione Civile della Regione Basilicata.

Al momento solo il Basento, in località Torre Accio di Pisticci, è ancora sopra la soglia di allertamento ma il livello continua a scendere: dopo il picco di 6,44 metri del 16 maggio, che ha costretto la Protezione Civile a emettere allerta e il Comune a convocare il Coc, oggi è a 4,65 metri, con tendenza a scendere ancora. Resta comunque attivo il monitoraggio perché, come rileva la Protezione Civile, il Basento ”presentando gli argini rotti in più punti e verificandosi in fase di piena anche il fenomeno naturale dei fontanazzi, rientra tra i punti critici per rischio idraulico oggetto di continuo monitoraggio da parte delle strutture operative”.

Quanto alle dighe, per i prolungati e intensi afflussi idrici dovuti alle copiose precipitazioni, tutte quelle lucane hanno provveduto all’apertura dello scarico di fondo con conseguente rilascio di ulteriori portate in alveo, per contenere il sovralzo del livello idrico. Anche oggi sono aperti gli scarichi delle dighe di San Giuliano, Pertusillo, Monte Cotugno, Gannano, Camastra, Acerenza, Serra del Corvo, Conza. Per la viabilità, dai Comuni e dalla Provincia di Matera sono stati segnalati dissesti idrogeologici a Colobraro, Stigliano, Gorgoglione e in vari punti della viabilità provinciale (in alcuni casi anche immelmamenti).

