Maltempo, nuovo blackout a Capri

Nuovo blackout ieri a Capri, a causa del maltempo, che ha danneggiato un cavo portante in via Dalmazio Birago. L’interruzione di energia elettrica si è estesa a diverse zone dell’isola, anche distanti tra loro. Tra queste via Roma, via Padre Serafino Cimmino e via Castiglione. Diverse zone risultano ancora disalimentate stamattina. Il guasto dovrebbe essere riparato entro il pomeriggio.

