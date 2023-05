Forte maltempo nel Bolognese: crolla casa a Loiano, cede anche il Ponte della Motta | FOTO

MeteoWeb

Prosegue la fase di forte maltempo nel Bolognese, con gravi danni. E’ crollato il Ponte della Motta che collega Molinella a Budrio. Sempre nel Bolognese, dopo quella di Livergnano, è crollata un’altra casa, a Loiano: una persona è stata estratta viva, un’altra è ancora sotto le macerie.

Dopo il crollo del Ponte della Motta a causa dell’esondazione dell’Idice, il sindaco di Molinella, Dario Mantovani, ha disposto l’evacuazione dell’intera frazione di San Martino in Argine: “Data la caduta del Ponte della Motta, i cui resti deviano la corrente sul lato San Martinese di un argine già molto provato, sto predisponendo l’evacuazione immediata della frazione di San Martino in Argine come punto di riferimento chi non ha luogo dove andare si rechi al Palazzetto dello sport di Molinella“. Anche a Budrio è in corso l’evacuazione della frazione di Vedrana. Evacuazioni anche a San Lazzaro, in località Farneto. Diverse le strade chiuse e diversi gli allagamenti e le chiusure di strade in corso, tra cui le provinciali Idice (per frana) e Stradelli Guelfi.

