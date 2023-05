Maltempo nel Bresciano: tregua dopo il nubifragio, torrenti sotto controllo

MeteoWeb

Il maltempo ieri ha provocato danni e disagi dal Piemonte alla Toscana, e non è risparmiata neanche la Lombardia, dove si sono registrati forti temporali, in particolare nella zona centrale e nella fascia occidentale. Brescia, Caino, Castel Mella, Capriano del Colle, Pontevico, Rezzato, Palazzolo e Nave sono stati colpiti da un violento nubifragio, con punte di fino a 145 mm (registrati nelle ultime 24 ore nella sola zona di Caino). La conta dei danni è in corso ma nel frattempo diverse aree sono state messe in sicurezza. Il torrente Garza e il fiume Mella ora sono sotto controllo.

A Rezzato ha ceduto un tratto di argine del Naviglio Grande Bresciano coinvolgendo alcune auto in sosta ma non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A Palazzolo sull’Oglio si è verificato il cedimento di un tratto della strada provinciale Sp 573, che è stata chiusa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: