Maltempo Lombardia, Bresciano in ginocchio per le forti piogge: frane e allagamenti | FOTO

In atto il nuovo peggioramento del tempo al Nord, con il maltempo che sta provocando danni e disagi dal Piemonte alla Toscana. Non è risparmiata neanche la Lombardia, dove sono in atto forti temporali nella zona centrale e nella fascia occidentale della regione. Abbondanti gli accumuli pluviometrici che si registrano in particolare in provincia di Brescia. I dati (ancora parziali) più rilevanti finora indicano: 80mm a Nave, 79mm a Brescia Chiesanuova, 71mm a Pieve di Lumezzane, 59mm a Sale Marasino, 58mm a Roncadelle, 55mm a Noffo di Pertica Alta.

Forti piogge anche nella Bergamasca, con 71mm a Monte Suchello, 66mm a Briolo di Ponte San Pietro, 64mm a Selvino, 60mm a Mozzo, 56mm a Paladina, 53mm ad Almè. Spiccano anche i 64mm di Malvaglio di Robecchetto con Induno, nel Milanese.

“Diversi i danni e i disagi per il maltempo che sta colpendo in queste ore il Bresciano. La Provincia di Brescia, attraverso il Presidente Moraschini e i Consiglieri delegati rispettivamente alla Protezione Civile e alla Viabilità, Alberto Bertagna e Paolo Fontana, fanno sapere che al momento la situazione è sotto controllo. Squadre di volontari sono attive a supporto dei Vigili del Fuoco e pronte a intervenire in caso di peggioramento. Le zone più colpite risultano al momento Concesio, Brescia, Caino, Nave e Rezzato. Piena solidarietà ai sindaci e alle collettività che hanno subìto i danni maggiori”. Lo riferisce la Provincia di Brescia.

A Nave, il torrente Listrea è esondato in più punti, creando allagamenti in diverse zone del paese. Allagato anche il sagrato della parrocchiale. Si registra anche un’importante frana a Rezzato, dove ha ceduto un parcheggio adiacente al canale del Naviglio di Brescia. Diverse auto sono cadute nella voragine formatasi, ma non risultano persone coinvolte. A Caino, un terrapieno ha ceduto, riversando diversi metri cubi di terreno sulla provinciale del Cafaro, proprio in centro al paese: si registrano disagi alla circolazione. La SP237 del Caffaro è stata invasa, inoltre, dall’acqua.

