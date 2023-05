Maltempo Emilia Romagna: crolla ponte a Monterenzio, frane e grandine sull’Appennino | VIDEO

MeteoWeb

I temporali tornano ad interessare l’Emilia Romagna, provocando nuovi danni e criticità in un territorio ancora molto fragile dopo l’alluvione della scorsa settimana. Nel Bolognese, a seguito delle forti precipitazioni è crollato un ponte a Monterenzio. Si tratta del ponte di Cà di Lesso, nella frazione di Villa Sassonero. Isolati i residenti. “I Vigili del Fuoco – si legge sul sito del Comune – sono già sul posto e stanno procedendo all’evacuazione delle persone coinvolte”.

La situazione frane e smottamenti nell’area collinare di Bologna rimane ancora molto difficile. Per questo il sindaco ha emanato un’ordinanza che vieta, da oggi e fino a martedì 30 maggio, l’accesso e la permanenza in parchi e giardini della collina di Bologna e l’utilizzo in essi di qualsivoglia attrezzatura. L’ordinanza vieta inoltre ogni manifestazione ed evento che comporti aggregazione di persone in tutte le aree verdi, pubbliche e private della collina e sospende ogni autorizzazione già rilasciata per manifestazioni che comportino aggregazione di persone in tutte le aree verdi, pubbliche e private, dei colli. “Si dà mandato al Corpo di Polizia Locale del Comune Bologna, con l’eventuale concorso delle Forze di Polizia – si legge nella nota – di garantire il rispetto della presente ordinanza. Rimangono aperte le singole attività ristorative e agriturismi. Si sta lavorando intanto per riaprire alcune strade soprattutto per consentire ai residenti dei colli di circolare, ma si invita la cittadinanza a non percorrerle né in auto né a piedi né in bici“.

Nella serata di ieri è stata riaperta via di Casaglia ed entro oggi sarà riaperta via dei Colli (che al momento è aperta solo ai residenti da via Roncrio a via Paderno). Questa la situazione delle strade, chiuse o con limitazioni, in zona colli aggiornata ad oggi: via di Gaibola è aperta a senso unico alternato; via Golfreda è chiusa a 300 metri dell’incrocio con via Roncrio eccetto accesso ai soli residenti alle proprie abitazioni; via Roncrio è aperta solo ai residenti con tratti a senso unico alternato; via del Poggio è chiusa con accesso ai residenti al civico 1 lato via Monte Donato; via della Palma è aperta ai soli residenti; via del Paleotto è chiusa con accesso ai residenti lato via di Jola, tratto tra via delle Torriane e via di Jola; via delle Torriane è aperta con senso unico alternato in alcuni tratti; via delle Lastre è chiusa nel tratto tra via dei Colli e il civico 8, con accesso ai soli residenti da via Gaibara; via degli Scalini è aperta ai soli residenti; via di Barbiano è chiusa in prossimità del civico 32, con accesso ai soli residenti lato Castiglione fino al civico 32 e lato via San Vittore per i civici superiori; via di Ravone fino al civico 23 è accessibile ai pedoni e ai residenti, dal civico 23 a fine strada è chiusa eccetto pedoni; via di Sabbiuno è aperta con senso unico alternato in alcuni tratti; via della Fratta è chiusa a metà al civico 13, con accesso per i soli residenti ai civici dai due lati; via della Trappola è aperta ai soli residenti.

Frana sull’Appennino reggiano, chiusa la SP57

Ma i danni di questi nuovi fenomeni di maltempo non solo limitati al Bolognese. Sull’Appennino reggiano, la Provincia segnala una nuova frana sulla strada provinciale 57, a tre chilometri dal bivio di Vetto, che stamattina è stata chiusa. La strada porta a Ramiseto, in particolare alla località Borcale. Lo smottamento ha portato detriti sulla strada. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto i Carabinieri e i tecnici della Provincia che domattina, se le condizioni meteo lo permetteranno, effettueranno un sopralluogo per verificare la possibilità di riapertura al transito della strada, almeno a senso unico alternato.

Colpito dal maltempo anche l’Appennino modenese, dove si registrano nuovi allagamenti.

Grandinata nel Reggiano, bombe d’acqua sulle serre

Grandinata “breve ma molto intensa” oggi pomeriggio nel Reggiano, segnalano gli agricoltori. La Coldiretti parla di “bombe d’acqua principalmente a Boretto e nella zona della bassa”, aggiungendo in un report: “i chicchi di grandine hanno danneggiato in particolar modo le orticole, dentro e fuori serra, e le bombe d’acqua hanno allagato le coltivazioni“. In attesa di raccogliere i danni, avvisa quindi l’associazione: “la manifestazione climatica odierna è un’ulteriore conferma dei cambiamenti climatici, dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una sempre più elevata frequenza di manifestazioni violente” e “sfasamenti stagionali”.

Maltempo: il punto sulla viabilità

Lungo l’autostrada A14, nel tratto Faenza-Forlì si circola regolarmente su tre corsie in ciascuna carreggiata. Lo riferisce Viabilità Italia aggiungendo che sulla SS 16 – località Ravenna – risultano chiuse le rampe di svincolo poste al km 148 per via Faentina in direzione Ferrara. Sulla SS 3 bis Tiberina (E45) permane il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 3,5 t, esclusi i mezzi che trasportano persone e quelli di emergenza, in direzione nord tra gli svincoli di Bagno di Romagna (FC) e Sarsina Sud (FC). Pertanto all’uscita di San Sepolcro detti mezzi vengono indirizzati in direzione di Arezzo sulla SS 73 per raggiungere la A1 e proseguire in direzione di Bologna. Tali provvedimenti di regolazione del traffico commerciale sono collegati all’interdizione, causa frana, della SS 71 tra il km 250+000 ed il km 244+800, in località Bivio Montegelli nella provincia di Forlì-Cesena ed ai lavori in atto presso la galleria ”Lago di Quarto” della SS 3 bis (situata nel tratto compreso tra gli svincoli di Quarto e Sarsina) ove si circola in doppio senso di circolazione nella canna in direzione sud. Per le lunghe percorrenze è consigliato il percorso alternativo sul Raccordo Autostradale Perugia-Bettolle in direzione della A1. Lungo la SS 65 è prevista la chiusura al traffico dalle 22 di questa sera alle 6 di domani per operazioni pulizia del piano viabile nel tratto tra il km 84+200 ed il km 90+200 in località Pianoro (BO). Deviazioni segnalate sul posto.

