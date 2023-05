Maltempo Calabria: chiuso tratto della SS19 nel Cosentino

MeteoWeb

A causa di una frana, temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la SS19 “Delle Calabrie” dal km 296,500, al km 304,000 in località Marzi (Cosenza). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

