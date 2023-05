Maltempo Calabria, il sindaco di Fuscaldo chiede stato calamità naturale

MeteoWeb

Le piogge cadute nelle ultime ore nel territorio di Fuscaldo, in provincia di Cosenza, hanno provocato frane e fatto esondare torrenti rendendo strade impraticabili e danneggiando infrastrutture. Lo segnala il sindaco del Comune del Tirreno Cosentino Giacomo Middea che ha chiesto lo stato di calamità naturale per l’emergenza Maltempo.

Il sindaco Middea, che ha partecipato a numerosi sopralluoghi con tecnici comunali e di protezione civile avviando per quanto possibile operazioni di messa in sicurezza, si è rivolto al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto “Numerose attività commerciali e abitazioni ubicate al piano terra – ha detto Middea – sono state invase da acqua, fango e detriti. Ho ordinato la chiusura delle scuole e ai cittadini di non esporsi a pericoli”.

I danni, non ancora quantificati puntualmente, appaiono elevati. “Per questo motivo chiediamo alla Giunta regionale di deliberare lo stato di calamità naturale per Fuscaldo”. La richiesta, oltre che al governatore calabrese, è stata inoltrata anche alla Protezione civile e alla Prefettura di Cosenza.