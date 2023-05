Maltempo Campania: piogge battenti nel Salernitano, esondazioni e frane

MeteoWeb

L’ondata di maltempo in atto non sta risparmiando neanche il Salernitano, con disagi in particolare nel Sud della provincia. A Castellabate è esondato il vallone Malevarco a Santa Maria e il Comune ha chiesto questa mattina ai proprietari di auto parcheggiate sul lungomare De Simone e lungomare Pepi di rimuoverle il prima possibile. A Pisciotta, il sindaco ha invitato la popolazione a non uscire di casa, se non strettamente necessario, e di non sostare in prossimità di fiumi, argini, torrenti, scarpate, ponti.

La ex SS447 denominata Rizzico è stata interessata da uno smottamento, lato valle che ha compromesso il normale transito veicolare: il tratto di strada in questione è interdetto al transito a qualsiasi tipo di veicolo.

La Campania è interessata, fino alle 20 di oggi, da un’allerta meteo codice giallo.

