Maltempo, cede l’asfalto sul viadotto Petrara di Termoli

Le piogge abbondanti delle ultime ore hanno causato un cedimento di asfalto sul viadotto Petrara di Termoli, il ponte che sovrasta la zona del quartiere Porticone che da tempo è oggetto di problematiche inerenti la viabilità. Tecnici Anas unitamente ad agenti della Polizia Municipale di Termoli hanno messo in sicurezza l’area interessata da una piccola voragine. L’impianto semaforico che da oltre un anno e mezzo regolamenta il traffico sul ponte è rimasto spento con qualche disagio alla circolazione nel corso della prima parte della giornata, quando è intervenuta anche la Polizia Stradale. Nel pomeriggio la situazione viabilità è tornata regolare. Il monitoraggio è tuttora è in corso. Nella zona sono caduti 16mm di pioggia.

