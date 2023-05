Maltempo, Centro/Sud sott’acqua. Il ciclone Afro-Mediterraneo risale lo Stretto di Messina, atteso a Napoli all’alba

MeteoWeb

Il Ciclone Afro-Mediterraneo sta risalendo l’Italia nella notte provocando forte maltempo su gran parte del Centro e del Sud. La tempesta sta attraversando lo Stretto di Messina e nella notte diventerà un “mostro” molto profondo nel basso Tirreno, in rapida risalita verso Napoli dove giungerà all’alba. Intanto proprio nello Stretto di Messina sono in corso raffiche di vento impressionanti che sfiorano i 100km/h.

Questo ciclone sta provocando piogge torrenziali in Sicilia: l’isola è completamente sott’acqua. Le precipitazioni più abbondanti stanno interessando i settori occidentali della Sicilia, tra Palermo e Trapani, dove oggi sono caduti 107mm di pioggia a Capaci, 104mm a Carini, 95mm a Villabate, 91mm a Monreale, 88mm a Castellammare del Golfo, 84mm a Termini Imerese, 82mm a Palermo, 80mm ad Erice, 77mm a Bagheria, 59mm a Partanna, 55mm a Cinisi, 53mm a Terrasini, 49mm a Castelvetrano, 46mm a Trapani.

Ma sta diluviando anche nel cuore della Sicilia, nel nisseno, con 101mm a Pizzo Carano (San Cataldo), 85mm a Piazza Armerina, 82mm ad Aidone, 77mm a Mirabella Imbaccari, 74mm ad Agira, 72mm a Caltanissetta. Forti piogge anche sui Nebrodi, nel messinese tirrenico, con 68mm a Capo d’Orlando, 64mm a Monte Soro e Gangi, 61mm a Naso, 59mm a Piraino, 51mm a Brolo.

Ma il maltempo non è limitato in Sicilia. Sta piovendo in tutto il Centro/Sud e soprattutto in Puglia sono in corso precipitazioni estese, diffuse e abbondanti con accumuli giornalieri di 54mm a Cerignola, 47mm a Manfredonia, Trinitapoli e Cassano delle Murge, 46mm a Sannicandro di Bari e Santeramo in Colle, 45mm a San Ferdinando di Puglia, 42mm a Zapponeta.

Oltre al maltempo, da segnalare anche il freddo anomalo di queste ore: abbiamo appena +10°C a Caltanissetta, +12°C a Pescara, +14°C a Palermo, valori eccezionalmente bassi rispetto alle medie del periodo. Nelle prossime ore il maltempo si sposterà sulle Regioni tirreniche del Centro/Sud e nel medio/alto Adriatico: Lazio, Campania, Marche e Romagna rischiano una valanga d’acqua con picchi di oltre 200mm in Romagna soltanto nella giornata di martedì 16 maggio. Le scuole rimarranno chiuse in moltissimi comuni di Emilia Romagna, Marche e Campania. Invitiamo tutti alla massima precauzione negli spostamenti. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: