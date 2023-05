Maltempo, il ciclone Afro-Mediterraneo risale il Centro/Sud: piogge, sabbia del Sahara e freddo anomalo

MeteoWeb

Il nuovo ciclone Afro-Mediterraneo è arrivato sull’Italia e sta risalendo il Centro/Sud con un enorme fronte nuvoloso che sta interessando tutte le Regioni da Toscana, Umbria e Marche verso il meridione. Non mancano le precipitazioni, soprattutto in Sardegna e Sicilia orientale. In Sardegna spiccano i 22mm di pioggia caduti a Decimomannu, poi 20mm a San Sperate, 15mm ad Abbasanta e Villasalto, 14mm ad Uta, 12mm a Oristano, Silius e San Vito, 11mm a Villaputzu, 10mm a Siliqua. In Sicilia invece abbiamo 13mm a Mascalucia, 12mm ad Acireale, 11mm ad Aidone e Ramacca, 10mm a Ragusa, 9mm ad Acitrezza, Nicolosi e Fornazzo, 8mm a Messina e Belpasso, 7mm a Catania, Caltanissetta, Augusta e Giarre, 6mm a Siracusa e Riposto. Piogge sparse anche in Calabria, seppur più lievi.

In ogni caso, come si può notare dagli apporti pluviometrici, non si tratta di grandi precipitazioni per il momento. Tuttavia lo scenario è anomalo: al suolo, durante le precipitazioni, fa freddo con valori fino a +15/+16°C sulle coste, in molte località in cui oggi è l’ottavo giorno di questo mese di Maggio senza sole, una evenienza particolarmente rara nell’estremo Sud del nostro Paese. La nebbia e le nubi basse nelle zone interne fanno il resto. Nelle prossime ore, la risalita del ciclone Afro-Mediterraneo determinerà un’intensificazione delle precipitazioni, soprattutto nel pomeriggio/sera di oggi su Sardegna e Centro Italia (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise). Al Sud, invece, avremo qualche schiarita tra Sicilia, Calabria e Salento. Domani, invece, ancora piogge su Calabria, Sicilia e Puglia in un contesto di maltempo diffuso e generalizzato.

Attenzione al forte vento: lo scirocco sta già soffiando con raffiche impetuose, fino a 80km/h, intorno alla Sicilia e rimarrà intenso per tutto il weekend. Confermata l’ingente quantità di sabbia del Sahara in risalita sull’Italia già in queste ore: tra stasera e domani i cieli si tingeranno di giallastro e rossastro. La tempesta poi, continuerà a risalire l’Italia alimentando maltempo molto violento su tutto il Paese tra lunedì e martedì, ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

