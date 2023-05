Maltempo, ancora piogge in Piemonte. Freddo anomalo e neve: scenari invernali sulle Alpi

MeteoWeb

Ancora piogge, temporali e freddo anomalo sull’Italia in queste ore. Il maltempo continua a colpire il Paese con abbondanti precipitazioni e temperature inferiori alle medie del periodo, soprattutto nelle zone più colpite dalla siccità dei mesi scorsi. In Piemonte continua il maltempo: nelle ultime 24 ore sono caduti ben 56mm di pioggia a Pralormo, 34mm a Moncalieri, 29mm a Torino. Nel capoluogo piemontese stamani la temperatura minima è scesa a +10°C, e nei prossimi giorni continuerà il maltempo.

Sulle Alpi sta nevicando fino a bassa quota: gli accumuli sulle Alpi sono abbondanti su tutto l’arco, e garantiscono eccezionali riserve idriche per la stagione estiva. Che è però ancora lontana. Almeno per altri dieci giorni si prospettano precipitazioni intense e abbondanti con temperature costantemente inferiori rispetto alle medie del periodo. E’ ormai molto probabile che anche Maggio, come già accaduto ad Aprile, si concluda con anomalie termiche negative. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: