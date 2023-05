Dolomiti sommerse da una nevicata eccezionale: oltre 60cm sul Pordoi | FOTO

MeteoWeb

Paesaggi spettacolari sulle Dolomiti in queste ore grazie alle ultime nevicate che sembrano aver portato indietro il calendario. Bellissime le immagini che arrivano dal Passo Pordoi, valico alpino delle Dolomiti a 2.240 metri s.l.m. al confine fra Veneto e Trentino Alto Adige, dove si registrano oltre 60cm di neve fresca da ieri, per un’atmosfera tutta invernale nonostante siamo all’11 maggio.

In molte località del Veneto e del Trentino Alto Adige nelle ultime ore si sono depositati al suolo tra i 10 e i 50cm di neve, con una bufera di neve sulla vetta della Marmolada. Il Passo Pordoi è una delle zone dove le nevicate sono state più abbondanti, mentre nella zona della Marmolada sono caduti oltre 40cm di neve. Nel corso della notte, lo zero termico è sceso cala al di sotto dei 1.500 metri, con casi di nevicate anche a quote più basse in alcune valli alpine.

