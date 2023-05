Torna la neve sulle Dolomiti del Veneto: quasi un metro e mezzo a Ra Valles

MeteoWeb

La perturbazione che ha attraversato il Nord/Est ha riportato la neve sulle Dolomiti del Veneto, che sono tornate a imbiancarsi nelle ultime 24 ore con manto fresco, che ha raggiunto anche 50 cm a Ra Valles: nella cima che si trova a 2615 metri sopra Cortina d’Ampezzo, complessivamente al suolo vi sono 146 cm di neve. Il bollettino dell’Arpav riporta altra neve fresca sopra Arabba (42 cm, 138 complessivi), sopra Falcade (34 cm) sul Monte Piana e sul Monte Cherz (30 cm).

