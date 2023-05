Paesaggi invernali in Trentino Alto Adige: nevica in Alta Val Pusteria e Val d’Ega | VIDEO

MeteoWeb

Scorci invernali questa mattina in Alto Adige. Nella notte la quota neve è scesa fino a 1500 metri, con i fiocchi che hanno imbiancato l’Alta Val Pusteria tra Dobbiaco e San Candido, così come al passo del Brennero. Si registra invece pioggia battente a fondovalle da ieri. Questa mattina la stazione meteorologica di Caldaro-Pianizza di Sopra ha fatto segnare un dato record, oltre 90 mm di precipitazioni, con media mensile di 75. Come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, nel resto dell’Alto Adige sono caduti invece tra i 30 e i 60 mm, meno nel Nord/Ovest (Resia) e Nord/Est (valle Aurina) con circa 15 mm. A Madritsch, sopra Solda in Alto Adige, sono caduti 70 cm di neve da ieri, per un totale di 170 cm. “Non c’è stata così tanta neve in tutto l’inverno,” ha commentato Peterlin. Durante la mattina ci saranno ulteriori piogge, a tratti anche con apporti abbondanti. A causa delle continue precipitazioni, anche i fiumi sono aumentati notevolmente: la portata dell’Adige a Bronzolo ora è di circa 400 metri cubi al secondo, mentre nei giorni scorsi era di soli 100 metri cubi.

La temperatura più bassa in Alto Adige è stata rilevata ai 3.328 metri di Cima Beltovo sopra Solda con -8°C. A Bolzano e Merano la colonnina di mercurio segna +10°C, mentre attorno ai 1000 metri segna +1/+2°C. La centrale viabilità della Provincia Autonoma di Bolzano ha reso noto che sulle strade di montagna è necessaria l’attrezzatura invernale e che la strada statale che conduce da Selva Gardena al passo Gardena è stata nuovamente chiusa per motivi di sicurezza. Restano chiusi i passi Stelvio, Rombo e Stalle.

Neve in Alto Adige: le immagini da Obereggen, in Val d'Ega

A seguito delle forti precipitazioni si stanno verificando alcune frane, sia in Alto Adige che in Trentino.

Questa mattina dei massi sono caduti a Pontives sulla strada per Chiusa. Un blocco di roccia di 2 metri cubi si è invece fermato dietro l’asilo di Vandoies di Sotto, e dei massi sono caduti sulla strada da Cornedo all’Isarco e una frana di piccole dimensioni si è staccata vicino a Terlano.

La SS43, nel tratto compreso tra Cles e Mostizzolo, in Trentino, è chiusa al traffico dalla notte per una frana di massi. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici della Provincia per la valutazione dei danni e delle condizioni di sicurezza delle pareti rocciose che costeggiano la statale. Altro smottamento anche sulla SS42 tra Cagno e Livo dove la circolazione procede a senso unico alternato.

In Trentino nevica oltre i 1.500 metri in Trentino: la neve di maggio è caduta su gran parte dei passi dolomitici. Quasi 10 cm a passo Fedaia in val di Fassa, altrettanti al Redebus e al passo San Pellegrino. Nevica anche a Capanna Punta Penia sulla Marmolada e nei pressi del rifugio Castiglioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: