Neve al Passo dello Stelvio: 45cm in poche ore | FOTO

MeteoWeb

Freddo e maltempo interessano in questi giorni anche la Lombardia, dove si registrano segnali positivi contro la siccità. Oggi è caduta pioggia in bassa valle e neve in quota, così sulla strada che conduce alla ski-area del ghiacciaio dello Stelvio, in Alta Valtellina, sono caduti 45cm di neve fresca. Sono subito entrati in azione i mezzi spazzaneve del Passo, al confine con la provincia di Bolzano.

“Le precipitazioni abbondanti delle ultime 48 ore sulle piste ci lasciano ben sperare per la prossima stagione – spiega Umberto Capitani, direttore di Sifas la società che gestisce gli impianti di risalita -. L’1 giugno daremo il via alla stagione dello sci estivo che chiuderà a novembre. Già numerose le prenotazioni dei turisti in alberghi della zona del Passo Stelvio e di Bormio per i soggiorni estivi e la richiesta di informazioni per i prezzi degli ski-pass nella ski-area del ghiacciaio dello Stelvio. Tanti gli stranieri del Nord Europa, ma ritornano numerose le famiglie italiane grazie anche alla nostra politica di contenimento dei prezzi”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: