Continua il maltempo scaccia-siccità in Piemonte: pioggia, freddo anomalo e neve a quote basse | FOTO e VIDEO

Terzo giorno consecutivo di forte maltempo in Piemonte dopo i nubifragi, le violente grandinate e le nevicate dei giorni scorsi. Anche oggi, si registra un freddo anomalo al Nord-Ovest, con +11°C in pieno giorno a Torino, +13°C a Cuneo, Cremona, +14°C ad Asti, Aosta, +15°C a Milano. Ad accompagnare questo freddo insolito per il periodo, ci sono piogge abbondanti a valle e nevicate eccezionali a quote basse per la metà di maggio.

Una spettacolare Shelf Cloud è stata immortalata da Carmagnola verso Torino. Nel capoluogo sta piovendo e, complice la temperatura, lo scenario sembra tipicamente invernale: a Torino Vallere sono caduti già 11mm a di pioggia. 18mm si registrano, invece, a Buttigliera d’Asti, 16mm a Santena, 12mm a Moncalieri, Nizza Monferrato, 10mm a Cuneo.

Nel Cuneese, la perturbazione sta portando la pioggia attesa da mesi, dopo un inverno particolarmente avaro di precipitazioni per tutto il Piemonte. E proprio questa pioggia, unita ai fenomeni dei giorni scorsi, è una manna dal cielo contro la siccità, un’ottima notizia per le riserve idriche, ma anche per i ghiacciai grazie alla neve in quota, che quando si scioglierà andrà ad alimentare i corsi d’acqua.

Come detto, la neve sta scendendo a quote basse per il periodo: nevica a Balme paese (quota circa 1.450 metri s.l.m.) ma anche in Valle Gesso, a 1.300 metri di altitudine. Sul Colle della Maddalena, ai 2.000 metri di quota del valico, sono caduti poco meno di 20cm finora. Qualche disagio si registra lungo la rete viaria nel Cuneese, in particolare in alta montagna. Proprio al Colle della Maddalena, lungo la statale 21, unica via alpina del Cuneese aperta verso la Francia, sono entrati in azione i mezzi spartineve dell’Anas per garantire la percorribilità della statale.

Piemonte, nevica a Usseglio - Pian Benot

