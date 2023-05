Allerta Meteo, nuovo ciclone Afro-Mediterraneo in arrivo al Sud: maltempo, vento impetuoso e tanta sabbia del Sahara

MeteoWeb

Un nuovo ciclone Afro-Mediterraneo incombe sull’Italia meridionale, mentre il maltempo continua a flagellare il Nord. Come possiamo osservare nell’immagine principale, in alto, a corredo dell’articolo, una nuova tempesta proveniente dal Maghreb sta risalendo da Algeria e Tunisia verso il Canale di Sicilia, e nel fine settimana raggiungerà l’Italia colpendo in pieno il Centro/Sud.

Il ciclone Afro-Mediterraneo sta già determinando una nuvolosità diffusa su Sicilia e Calabria, ben visibile dalle immagini satellitari in diretta, e nelle prossime ore provocherà un brusco peggioramento delle condizioni meteo proprio all’estremo Sud del Paese:

L’elemento principale che caratterizzerà questo peggioramento sarà il forte vento: le mappe con le previsioni del vento, infatti, evidenziano come già nelle prime ore di domani, sabato 13 maggio, il Canale di Sicilia sarà letteralmente spazzato da uno scirocco impetuoso, con raffiche ad oltre 100km/h e mare in burrasca. Forti mareggiate colpiranno Malta, ma anche Pantelleria, Linosa, Lampedusa e le coste meridionali della Sicilia.

Nel corso della giornata di sabato, il vento si estenderà anche al resto della Sicilia, allo Stretto di Messina e alla Calabria, con raffiche impetuose su Messina, sulle isole Eolie e nel basso Tirreno:

Allerta Meteo, il ciclone Afro-Mediterraneo scatena venti impetuosi all'estremo Sud: attenzione a Malta

Oltre al forte vento, arriverà anche tantissima sabbia del Sahara: la polvere desertica oscurerà il sole su tutto il Centro/Sud già nella mattinata di domani, sabato 13 maggio, estendendosi poi anche al resto d’Italia nella giornata di domenica:

Allerta Meteo, ecco la sabbia del Sahara che il Ciclone Afro-Mediterraneo spingerà sull'Italia nel weekend

In queste situazioni, prevedere i fenomeni di maltempo in termini di precipitazioni (piogge e temporali) è molto complicato. I cicloni Afro-Mediterranei sono sempre complessi da decifrare e riservano particolari sorprese. Tuttavia, possiamo già evidenziare come ci saranno forti piogge e temporali già domani, nel pomeriggio-sera, su Sardegna e Sicilia (vedi mappa sotto), in estensione sul resto del Centro/Sud tra domenica e lunedì.

Il ciclone continuerà a risalire l’Italia anche tra lunedì e martedì, determinando in quella fase le precipitazioni più intense e abbondanti in modo particolare su Campania, Lazio, Toscana, Marche ed Emilia Romagna, che rischiano un’altra enorme ondata di piogge torrenziali con pesanti conseguenze alluvionali. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti meteo.

Intanto per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: