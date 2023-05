Maltempo, convocato il comitato operativo della Protezione Civile: massima attenzione in Emilia Romagna

MeteoWeb

Il Servizio Nazionale della Protezione Civile è impegnato da diversi giorni nel fronteggiare situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici che stanno interessando molte aree del nostro Paese, in particolare ampie zone dell’Emilia Romagna. Considerato il persistere delle avverse condizioni meteo, al fine di continuare a garantire una tempestiva risposta ad ulteriori eventuali criticità, anche in altre zone del Paese, il lavoro dell’Unità di Crisi prosegue nel Comitato Operativo di Protezione Civile. Il tavolo è riunito, presso la sede del Dipartimento, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. La sala stampa presso l’Auditorium, in via Vitorchiano 2, sarà aperta a partire dalle ore 22.30.

Maltempo Emilia Romagna: 600 interventi dei Vigili del Fuoco

Da stamattina 400 Vigili del Fuoco sono impegnati nei soccorsi alla popolazione per le forti piogge che hanno colpito l’Emilia Romagna: numerosi i salvataggi di persone bloccate in casa dall’acqua e di automobilisti in panne. A Cesena per l’esondazione del fiume Savio, all’altezza di via Roversano e di via dei Mulini, squadre fluviali e l’equipaggio dell’elicottero del reparto volo di Bologna hanno effettuato decine di salvataggi di persone rimaste bloccate sui tetti delle abitazioni.

Numerosi i salvataggi effettuati a Castrocaro Terme (FC) per allagamenti diffusi: l’equipaggio dell’elicottero Drago VF150 del reparto volo di Bologna ha recuperato una famiglia, con due bambine piccole, che era rimasta bloccata per un allagamento nella propria abitazione.

Sono 200 i Vigili del Fuoco impegnati nelle Marche. Nel Pesarese i soccorritori fluviali hanno evacuato a Colombarone una famiglia, tra cui una neonata di 4 mesi, bloccata dall’acqua nella propria abitazione, mentre a Granarola di Gradara (PU) sono stati soccorsi un uomo disabile e una donna bloccati in casa dall’acqua. Inviate dal Centro Operativo Nazionale ulteriori sezioni operative dai comandi extra regione per rinforzare il dispositivo di soccorso.

