Maltempo, crollato il soffitto di un’aula dell’Università di Torino

MeteoWeb

Questo pomeriggio è crollato un soffitto in aula della facoltà di fisica dell’Università di Torino nel centro di Torino Esposizioni. Non ci sono stati feriti né contusi. In merito l’ateneo, in una nota, spiega che “gli spazi di Torino Esposizioni, come tutti quelli resi disponibili alla didattica dell’Università di Torino, sono costantemente monitorati per garantire la massima sicurezza possibile per chi li frequenta. Nel caso in questione, è bene precisare che il controsoffitto si è staccato a seguito delle precipitazioni straordinarie che si sono verificate durante il fine settimana, quando la struttura era chiusa”. Lunedì mattina, all’apertura, in sede di sopralluogo preventivo, l’accesso alle aree ritenute non sicure è stato prontamente interdetto a piena tutela delle persone presenti, evitando così l’esposizione al rischio. “Data la presente situazione, le lezioni sono ora in corso di ricollocazione. L’incolumità nei luoghi di studio e di socialità di UniTo è un valore fondamentale verso il quale l’Ateneo investe quanto necessario e al quale dedica la più alta attenzione“, spiega un portavoce.