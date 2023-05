Maltempo, crollato parte del fossato del Palazzo delle Albere di Trento

MeteoWeb

Crollati circa 30 metri del muro del fossato di Palazzo delle Albere a Trento, probabilmente a seguito delle forti piogge della notte. Il cedimento è avvenuto davanti al Muse. Attualmente la situazione viene monitorata, l’area è chiusa e sono stati posizionati dei teli a protezione per evitare ulteriori fenomeni di erosione e smottamento. La Sovrintendenza ai beni culturali della Provincia di Trento è sul posto e intende di iniziare il prima possibile i lavori di ripristino di una zona ad alta vocazione turistica.

L’assessore alla cultura Mirko Bisesti si è recato questa mattina presso il Parco delle Albere, accompagnato dai tecnici provinciali e del Muse. “Gli uffici provinciali – ha sottolineato l’assessore Bisesti – sono già al lavoro, assieme a quelli del Muse, per la messa in sicurezza dell’area e per iniziare il prima possibile l’intervento di sistemazione e consolidamento del muro che vogliamo sia restituito quanto prima ad un luogo che è tra i più significativi del Trentino sotto il profilo culturale”.

