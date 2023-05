Maltempo, danni e disagi a Pesaro dopo la grandinata di ieri

MeteoWeb

Il maltempo ieri si è abbattuto con forza anche sulle Marche, provocando un nubifragio e un’intensa grandinata a Pesaro, responsabili di danni e disagi. Marche multiservizi sta intervenendo in particolare nella pulizia delle caditoie intasate e anche delle strade. L’eccezionale ondata di maltempo “ha causato disagi ed allagamenti in diverse zone della città”, ricorda la multiservizi in una nota. Le precipitazioni “sono state particolarmente intense e alla pioggia si è sommata anche moltissima grandine, tanto che le caditoie e le fognature non sono più riuscite a ricevere tutta l’acqua a terra”.

L’azienda “è tempestivamente intervenuta a supporto del Comune con un’attività di natura straordinaria per mitigare i disagi alla cittadinanza, schierando uomini e mezzi. Le operazioni tuttora in corso continueranno anche domani e nei prossimi giorni“. In queste ore, segnala ancora Marche multiservizi, la “quasi totalità degli interventi riguarda la pulizia delle caditoie con un mezzo autospurgo, soprattutto nella zona centro-mare”. L’azienda “ha anche messo in moto un’opera speciale di pulizia delle strade, partita questa mattina dalla zona mare e che nel pomeriggio e domani si concentrerà sul quartiere di Pantano. Nessun disagio da segnalare invece nel versante della raccolta rifiuti”.